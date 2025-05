Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Wohnungsbrand in Dortmund-Marten fordert ein Todesopfer

Dortmund (ots)

Als die Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst am Freitagvormittag gegen 11:40 Uhr in die Straße Froschlake im Ortsteil Marten alarmiert worden sind, sahen sie schon auf der Anfahrt eine starke Rauchentwicklung. In einer Wohnung in der zweiten Etage eines Mehrfamilienhauses ist es zu einem massiven Wohnungsbrand gekommen. Beim Eintreffen der ersten Brandschützer schlugen die Flammen bereits meterhoch aus dem Fenster. Eine Person im dritten Obergeschoss stand über der Brandwohnung und war von Rauch bedroht. Mit einer Drehleiter wurde der Mann aus dem Fenster heraus gerettet, vom Rettungsdienst untersucht und anschließend in ein Krankenhaus transportiert. 15 andere Bewohner und Gäste des Hauses, konnten das Gebäude selbstständig verlassen, blieben unverletzt und wurden noch an der Einsatzstelle von Einsatzkräften in der psychosozialen Notfallversorgung betreut. Drei Atemschutztrupps gingen in die Wohnung vor, versuchten den Brand zu löschen und suchten parallel noch nach Personen. Eine Person wurde auch gefunden, wies aber sichere Todesanzeichen auf, so dass für sie leider eine Rettung nicht mehr möglich war. Die Wohnung selbst war sehr vollgestellt und durch die massive Rauch- und Brandausbreitung war eine Suche nach weiteren Glutnestern besonders erschwert. Die Nachbarhäuser und Wohnungen wurden ebenfalls auf Schäden untersucht und kontrolliert. Die Wohnungen im Haus sind nicht mehr bewohnbar, so dass für alle Bewohner eine Ersatzunterkunft gesucht wurde. Die Bewohner der Nachbarhäuser können in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandursache und auch die Identität des Opfers werden nun von der Kriminalpolizei ermittelt. Insgesamt waren circa 90 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, Freiwilligen Feuerwehr und des Rettungsdienstes vor Ort tätig. Während der gesamten Einsatzmaßnahmen war die Germaniastraße zwischen Martener Straße und Froschlake für den Verkehr gesperrt.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell