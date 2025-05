Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Nächtlicher Einsatz am Hafen - Brand in einer Recyclingmaschine sorgt für viel Rauch

Dortmund (ots)

In der Nacht zu Dienstag gegen 02:20 Uhr wurde die Feuerwehr Dortmund durch Werksangehörige zu einem Feuer in einem Recyclingbetrieb im Hafen von Dortmund alarmiert. Da es sich bei dem Recyclingbetrieb um ein durch die Feuerwehr einsatztaktisch vorgeplantes Objekt handelte, erfolgte eine großzügigere Alarmierung mit zahlreichen Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst. In einer Produktionshalle auf dem Werksgelände entdeckte die Feuerwehr bei ihrer Erkundung einen Brand in der Förderschnecke einer Recyclingmaschine. Einsatzkräfte, ausgerüstet mit Atemschutz und Schlauchleitungen, bekämpfen unverzüglich den Brand und konnten somit eine weitere Ausbreitung verhindern. Die Löscharbeiten erwiesen sich als etwas umfangreicher, da zum Ablöschen von Glutnestern die Verkleidung der Recyclingmaschine geöffnet werden musste. Der Rettungsdienst betreute drei Werksangehörige, wovon einer zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus transportiert wurde. Die Feuerwehr Dortmund setzte zwei Löschzüge, den Einsatzführungsdienst, Fahrzeuge mit Sonderlöschmittel, Logistikfahrzeuge und den Rettungsdienst (ca. 40 Einsatzkräfte) ein. Um 04:15 Uhr beendete die Feuerwehr ihre Einsatzmaßnahmen und übergab die Einsatzstelle an den objektverantwortlichen Schichtleiter.

