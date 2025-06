Feuerwehr Dortmund

FW-DO: VW Käfer brannte völlig aus

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Dortmund (ots)

Am Montagmorgen wurde die Feuerwehr um 8:07 Uhr zu einem Brand eines PKW auf der Hagener Straße alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein VW Käfer in voller Ausdehnung in Flammen stand. Glücklicherweise konnte der Fahrer sich selbstständig aus dem Fahrzeug retten und blieb dabei unverletzt. Die Feuerwehr rückte mit einem Löschzug der Feuerwache 4 (Hörde) an, um schnellstmöglich den Brand zu löschen und die Gefahrenlage zu beseitigen. Dabei gingen die Einsatzkräfte unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor. Mit vereinten Kräften gelang es die Flammen innerhalb kurzer Zeit unter Kontrolle zu bringen. Während der Einsatzmaßnahmen wurde die Hagener Straße in beide Richtungen durch die Polizei gesperrt. Nach etwa 45 Minuten konnte der Feuerwehreinsatz beendet werden. Die Feuerwehr war mit 5 Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort. Eine Brandursache konnte vor Ort nicht ermittelt werden.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell