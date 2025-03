Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Rauschgifthändler in Haft

Stuttgart-West (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (07.03.2025) einen 22 Jahre alten Mann an der Rosenbergstraße festgenommen, der unerlaubt mit Betäubungsmitteln gehandelt haben soll, zudem lag gegen den 22-Jährigen ein Haftbefehl vor. Um diesen zu vollstrecken suchten die Beamten den Mann gegen 09.30 Uhr in einer Wohnung an der Rosenbergstraße auf. In dieser fanden die Beamten 83 Ecstasy-Tabletten, etwa 22 Gramm Kokain, 29 Gramm Ecstasy-Pulver und 60 Gramm Marihuana. Der 22-Jährige wurde am Samstag (08.03.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und wies ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein.

