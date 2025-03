Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Polizeieinsatz anlässlich mehrerer Versammlungen

Stuttgart (ots)

Die Polizei waren wegen mehrerer Versammlungen anlässlich des Weltfrauentages am Samstag (08.03.2025) im Einsatz. Hauptaugenmerk lag dabei auf der Versammlung mit dem Thema "Demonstration 8. März" am Schlossplatz mit anschließendem Aufzug, an dem sich mehrere Tausend Personen beteiligten. Während des Aufzuges wurde in der Theodor-Heuss-Straße ein Nebeltopf gezündet sowie an einem Gebäude an der Willi-Bleicher-Straße ein Banner herabgelassen und Pyrotechnik gezündet. Einsatzkräfte kontrollierten daraufhin fünf Tatverdächtige. Im Bereich der Lautenschlager Straße hielten sich zwei Passanten auf, die eine Deutschlandflagge dabeihatten und sich vermummen wollten. Bei der anschließenden Kontrolle mussten Einsatzkräfte mehrere Teilnehmende aus dem Aufzug abdrängen, die versucht hatten, zu den beiden Personen gelangen. Nach Abschluss der Kontrolle sollen die beiden von mehreren vermummten Versammlungsteilnehmern angegriffen und mit Pfefferspray besprüht worden sein. Als der Aufzug am Schlossplatz ankam, zeigten zwei Passanten, darunter ein 15 Jahre alter Jugendlicher den Hitlergruß. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest und übergaben ihn den Erziehungsberechtigten. Bei der vorläufigen Festnahme von zwei Personen, die im Zusammenhang mit dem gezündeten Rauchtopf in der Theodor-Heuss-Straße stehen, solidarisierten sich Versammlungsteilnehmer und griffen die Beamten an. Nachdem eine weitere Person, die im Zusammenhang mit dem Zünden des Nebeltopfes stand ebenfalls vorläufig festgenommen wurde, solidarisierten sich erneut rund 100 Personen aus der Versammlung und mussten von Einsatzkräften daran gehindert werden, zu den drei vorläufig Festgenommenen, die sich im Ehrenhof des Neuen Schlosses befanden, vorzudringen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erlitt eine dieser Personen einen Schwächeanfall. Polizeibeamte und Demo-Sanitäter kümmerten sich um sie bevor Rettungskräfte sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus brachten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell