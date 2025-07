POL-RTK: Rücknahme einer Vermisstenfahndung

Bad Schwalbach (ots) - 1. Bedroht und angegriffen, Idstein, Stettiner Straße & Am Weißen Stein, Montag, 30.06.2025, 18:30 Uhr bis 20:30 Uhr (fh)Am Montagabend wurde ein Pärchen in Idstein gleich zwei Mal aus einer Gruppe heraus attackiert und bedroht. Gegen 18:30 Uhr soll das Paar in einem Park in der Stettiner ...

mehr