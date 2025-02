Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Handy aus Jackentasche gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Vermutlich in der Innenstadt ist einer Frau am Sonntag das Handy gestohlen worden. Wie die 43-Jährige mit zwei Tagen Verzögerung meldete, hielt sie sich am Sonntagnachmittag für etwa eine Stunde in einem Café am Stiftsplatz auf. Während ihres Besuches habe sie das Smartphone benutzt und es beim Verlassen des Cafés in ihre Jackentasche gesteckt. Als sie nach kurzer Zeit wieder danach greifen wollte, sei das Telefon nicht mehr in der Tasche gewesen. Wer es herausgezogen hatte, konnte die Frau nicht sagen - es war ihr niemand aufgefallen. Der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die etwa gegen 15 Uhr im Bereich des Stiftsplatzes etwas beobachtet haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen. |cri

