POL-KA: (KA) Marxzell - Aktuelle Einsatzlage auf der Albtalstrecke aufgrund eines Verkehrsunfalls

Karlsruhe (ots)

Aufgrund eines aktuellen Verkehrsunfalles auf der L564 Höhe Marxzell sind die Polizei und Rettungskräfte derzeit mit starken Kräften im Einsatz. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein LKW gegen 12:30 Uhr auf der L564 von Fischweier kommend in Richtung Marxzell. Kurz vor dem Ortseingang Marxzell soll er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Im weiteren Verlauf kippte er in der Böschung um und blieb auf der Seite liegen. Da der Aufbau des LKW in die Bahngleise hineinragt, ist der Schienenverkehr aktuell bis zu Bergung gesperrt. Die L564 ist für die Unfallaufnahme derzeit in beide Fahrtrichtung gesperrt. Der Fahrer des LKWs wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

