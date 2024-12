Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Bauarbeiter bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei einem Arbeitsunfall am Dienstagnachmittag auf einer Baustelle beim Landratsamt Karlsruhe verletzte sich ein 55-jähriger Mann schwer.

Nach derzeitigen Erkenntnissen montierte der 55-Jährige gegen 17:00 Uhr in der Beiertheimer Allee mehrere Holzbretter an die Stahlkette eines Krans, als offenbar ein weiterer Kran mit seinem Auslieger in die Richtung des Bauarbeiters schwenkte. Der Arm dieses zweiten Krans geriet wohl in die Stahlkette, wodurch in der Folge die Holzbretter samt Bauarbeiter mehrere Meter in die Luft angehoben wurden. Der 55-jährige Bauarbeiter stürzte daraufhin aus etwa drei Metern Höhe auf den Betonboden einer Baugrube und zog sich eine Kopfverletzung und Frakturen zu.

Der Schwerverletzte musste anschließend von der Höhenrettung der Berufsfeuerwehr Karlsruhe geborgen werden und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs hat das Polizeirevier Südweststadt die weiteren Ermittlungen übernommen.

Inka Hamminger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell