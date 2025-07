POL-RTK: Aktuelles Lichtbild der Vermissten 14-Jährigen

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

Bad Schwalbach (ots)

(fh)Von der seit Samstag, dem 05.07.25 vermissten 14-jährigen Milena Smirnov liegen nun die angehängten, aktuelleren Lichtbilder vor. Die untenstehende Vermisstensuche hat weiterhin Bestand.

"Am 05.07.2025 verließ die 14-jährige Milena Smirnov ihre Wohngruppe zusammen mit einer Mitbewohnerin und hielt sich zuletzt gegen 11:45 Uhr am Kurhaus in Bad Schwalbach auf. Sie kehrte am Abend nicht in die Unterkunft zurück und gilt seitdem als vermisst. Die Milena ist 1,48 m groß, hat eine zierliche Erscheinung, hat lange, braune Haare und trägt eine Brille mit großen, runden Gläsern. Sie ist zudem bekleidet mit pink-weißen Schuhen der Marke "Nike" und führt einen Jute-Beutel mit sich. Aufgrund familiärer Bezüge könnte sich die Milena im Raum Kelkheim aufhalten. Hinweise zum Aufenthaltsort der Milena nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen."

