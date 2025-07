PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecher hebeln an Tür +++ Trickdiebe benötigen Wasser

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher hebeln an Tür, Niedernhausen-Engenhahn, Pirolweg, Montag, 30.06.2025, 00:00 Uhr bis Montag, 07.07.2025, 21:15 Uhr

(fh)In der zurückliegenden Woche kam es im Niedernhausener Ortsteil Engenhahn zu einem Einbruchversuch in ein Einfamilienhaus. Am Montag gegen 21:15 Uhr stellten die Bewohnenden des Hauses im Pirolweg an der Hauseingangstür frische Hebelspuren fest, die eine Woche zuvor noch nicht da gewesen waren. Da aus dem Haus nach aktuellem Kenntnisstand keine Gegenstände fehlen, geht die Polizei derzeit von einem versuchten Einbruch aus.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise in der Sache unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Trickdiebe benötigen Wasser, Lorch, Schwalbacher Straße, Freitag, 04.07.2025, 10:30 Uhr

(fh)Am Freitagmorgen haben sich dreiste Diebe in Lorch mit einer Lügengeschichte Zutritt zu einer Wohnung verschafft und die Bewohnerin bestohlen.

Um 10:30 Uhr klingelte es an der Haustür der 85-jährigen Seniorin. Dort stand ein älteres Pärchen, die die Frau aus Lorch um ein Glas Wasser anflehten. Die hilfsbereite Frau ließ die beiden nichtsahnend in ihr Haus und kam dem Wunsch nach. Während dem Aufenthalt im Haus wurde sie jedoch abgelenkt und von einem er beiden bestohlen. Nachdem das Paar verschwunden war, fehlte Schmuck aus ihren vier Wänden.

Die weibliche Täterin war etwa 50 bis 55 Jahre alt und etwa 1,65 m groß, hatte kurze, dunkle sowie lockige Haare und eine kräftige Statur. Ihr Begleiter war älter, etwa 1,70 m groß und hatte dunkle kurze Haare. Seinen Phänotyp beschrieb die Bestohlene als "südosteuropäisch".

Zeuginnen und Zeugen, denen das Paar am vergangenen Freitag in Lorch aufgefallen ist, wenden sich bitte an die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Die Polizei rät immer wieder: Lassen sie es nicht zu, dass sich unbekannte Personen Zutritt zu ihrer Wohnung verschaffen. Seien Sie äußerst misstrauisch, wenn jemand vorgibt Handwerker zu sein und dringend etwas reparieren müsse oder Fremde beispielsweise einen Zettel, einen Stift oder ein Glas Wasser von Ihnen möchten. Verständigen Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort Ihre zuständige Polizeidienststelle oder wählen sie den Polizeinotruf 110. Umfangreiche Sicherheitstipps für Seniorinnen und Senioren finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

