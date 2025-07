PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: ++ Pärchen leistet erheblichen Widerstand - vier Polizeibeamte verletzt ++ Nächtliche Kneipenschlägerei ++ Bei Motorradunfall schwer verletzt ++

Bad Schwalbach (ots)

Pärchen leistet erheblichen Widerstand - vier Polizeibeamte verletzt

Freitag, 11.07.2025, 23:00 Uhr, Rüdesheim am Rhein, Rheinstraße (rf) Ein betrunkenes Pärchen aus Offenbach am Main leistete am späten Freitagabend erheblichen Widerstand bei ihrer Festnahme und verletzte vier eingesetzte Polizeibeamte. Am Freitagabend gegen 23:00 Uhr meldete ein Mitarbeiter eines Hotels aus der Rheinstraße in Rüdesheim am Rhein, dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Hotelgästen und zwei Mitarbeitern des Hotels kam. Während der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme richteten sich die Aggressionen der beiden Hotelgäste, ein 44-jähriger und eine 38-jährige, gegen die Polizeikräfte. Der Mann schlug einem 30-jährigen Polizeibeamten unvermittelt zweimal ins Gesicht und verletzte ihn hierbei. Er konnte von den Einsatzkräften anschließend festgenommen werden. Während der Festnahme eilte die 37-jährige Offenbacherin zu den am Boden liegenden 44-jährigen um ihm zu helfen. Sie trat sodann einem 25-jährigen Polizeibeamten gegen den Kopf und verletzte ihn hierbei. Anschließend wurde auch sie festgenommen. Während der Festnahme des Pärchens erlitten auch, aufgrund der massiven Widerstandshandlungen, eine 25-jährige Polizeibeamtin und ein 36-jähriger Polizeibeamter leichte Verletzungen. Alle eingesetzten Polizeikräfte konnten nach einer medizinischen Behandlung ihren Dienst weiter fortsetzten. Das Pärchen erlitt durch die Festnahmen ebenfalls leichte Blessuren und wurde nach ärztlicher Untersuchung in das zentrale Polizeigewahrsam nach Wiesbaden verbracht. Weiterhin wurde bei beiden Personen eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eröffnet.

Nächtliche Kneipenschlägerei,

Samstag, 12.07.2025, 01:34 Uhr, Idstein, Obergasse 4

(Ste) In der Samstagnacht gegen 01:34 Uhr kam es in der Bar "Hexenkeller" in Idstein nach ersten Erkenntnissen zu einer Schlägerei mit mehreren beteiligten Personen. Der Hintergrund der gewalttätigen Auseinandersetzung ist bislang unklar, jedoch wurden hierbei mindestens drei Personen leicht verletzt. Zeugen beschreiben den Hauptaggressor hierbei als große, männliche Person mit Bart.

Die Polizeistation Idstein hat die Ermittlungen diesbezüglich übernommen und bittet um Hinweise unter (06126) 9394-0.

Bei Motorradunfall schwer verletzt

Freitag, 11.07.2025, 16:30 h, B 54 Aarbergen-Michelbach (mp) Am Freitag, den 11.07.2025 befuhr ein 19-Jähriger aus Bad Kreuznach mit seiner Ducati die B 54 aus Richtung Aarbergen kommend in Richtung Bad Schwalbach. In einer Kurve kam er durch einen Fahrfehler zu Fall und verletzte sich dabei schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 2500,- EUR geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B 54 in Fahrtrichtung Bad Schwalbach gesperrt.

