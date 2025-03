POL-PDLD: 16-Jährige vermisst

Völkersweiler (ots) - Am Freitag, den 14.03.2025, kam es gegen 09 Uhr im Bereich der L495 bei Völkersweiler zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach aktuellem Ermittlungsstand muss der unbekannte Fahrzeugführer die L495 von Lug in Fahrtrichtung Völkersweiler befahren haben. Kurz vor der Einmündung zur L494 kam das Fahrzeug in einer Linkskurve, nach rechts von der Fahrbahn ab und schlug in die Leitplanke ein. Hierbei wurde ...

mehr