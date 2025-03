Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht mit erheblich beschädigtem Fahrzeug

Völkersweiler (ots)

Am Freitag, den 14.03.2025, kam es gegen 09 Uhr im Bereich der L495 bei Völkersweiler zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach aktuellem Ermittlungsstand muss der unbekannte Fahrzeugführer die L495 von Lug in Fahrtrichtung Völkersweiler befahren haben. Kurz vor der Einmündung zur L494 kam das Fahrzeug in einer Linkskurve, nach rechts von der Fahrbahn ab und schlug in die Leitplanke ein. Hierbei wurde das Fahrzeug erheblich beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer flüchtete anschließend mitsamt dem unfallbeteiligten Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Bei dem unfallbeteiligten Fahrzeug handelt es sich um einen blauen Mercedes-Benz SL 63 AMG, Baujahr 2016.

Sollten Sie Zeuge dieses Unfalls gewesen sein oder können Angaben zum Fahrer oder zur Fahrerin machen, teilen Sie dies bitte hiesiger Polizeidienststelle mit. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter der Telefonnummer 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell