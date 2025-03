POL-PDLD: Rülzheim - Sachbeschädigung an Toilettenhaus

Landau (ots) - Am 15.03.2025 zwischen 11:00 und 12 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Ulmenstraße in Landau. Der Geschädigte hatte hierbei seinen BMW X1 am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug hatte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer das Fahrzeug des Geschädigten hinten links gestreift. Dieser entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Rückfragen bitte an: ...

mehr