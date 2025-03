Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verfolgungsfahrt

Herxheim bei Landau/Pfalz, Albert-Detzel-Straße (ots)

Am 16.03.2025, gegen 19:20 Uhr, wollte eine Streife der Polizeiinspektion Landau ein Kleinkraftrad, besetzt mit zwei Personen, kontrollieren. Das Fahrzeug war augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Trotz eindeutiger Haltesignale sowie eingeschaltetem Blaulicht setzte der Fahrer seine Fahrt fort. Die Verfolgungsfahrt zog sich über mehrere Straßen in Herxheim, bevor der Sozius in einer Sackgasse vom Fahrzeug absprang und zu Fuß flüchtete. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug daraufhin wenden und entkommen. Im Zuge weiterer Überprüfungen ergaben sich Hinweise auf den Halter des Kleinkraftrades. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell