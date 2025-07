Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizisten ergreifen Täter und stellen Waffen sicher

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Sieker- In den frühen Stunden des Samstags, 05.07.2025, fassten Polizisten einen Mann trotz Fluchtversuchs. Der Bielefelder hatte mit einer Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffe in die Luft geschossen.

Ein 18-jähriger Bielefelder rief gegen 02:25 Uhr über den Polizeinotruf die Polizei und teilte mit, soeben mit einer Schusswaffe bedroht worden zu sein. Die eingesetzten Streifenwagenbesatzungen trafen an der Detmolder Straße, nahe der Wismarer Straße, auf den Anrufer sowie einen 15-Jährigen aus Halle. Beide gaben an, in Begleitung einer Frau zu Fuß auf dem Roggenkamp parallel zur dortigen Haltestelle unterwegs gewesen zu sein. Sie seien in Streit geraten, als eine Personengruppe dazu kam. Ein Mann habe eine Schusswaffe gezogen und sie seien sofort geflüchtet. Auf der Flucht hätten die Opfer Schussgeräusche vernommen.

Im Zuge der Fahndung trafen Polizisten auf die gesuchte Gruppe und fassten trotz Fluchtversuchs den 18-jährigen Tatverdächtigen aus Bielefeld. Die Beamten fanden bei ihm zwei Schreckschuss-, Reizstoff und Signalwaffen sowie ein Messer und nahmen ihn vorläufig fest.

