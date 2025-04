Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Am Samstag stellte ein 52-Jähriger seinen Pkw Dacia gegen 07.00 Uhr in der Bahnhofstraße ab. Als er gegen 18.00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er einen Schaden, welcher auf einen Verkehrsunfall zurückzuführen ist. Der Unfallverursacher hatte sich jedoch pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernt und einen Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- EUR hinterlassen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0106601/2025) entgegen. (mb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell