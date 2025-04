LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Eisenach (ots) - Am 25.04.2025 ereignete sich gegen 17.00 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Clemdastraße. Eine 46-jähirge Pkw-Fahrerin übersah beim Ausparken einen 4-jährigen Fußgänger. In der Folge kam es zur Kollision zwischen dem Fahrzeug und dem Kind. Das Kind wurde dadurch leicht verletzt und musste zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. (mb) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

