POL-BI: Gefährliche Ausbremsmanöver mit Dashcam festgehalten

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - In einem Kreisverkehr der Voltmannstraße ist eine Bielefelderin am Freitag, 04.07.2025, mit ihrem Fahrrad leicht gegen das Heck eines Pkw gestoßen und gestürzt. Die 36-jährige Bielefelderin fuhr gegen 14:05 Uhr von der Schloßhofstraße aus in den Kreisverkehr an der Voltmannstraße. Als eine vorausfahrende Autofahrerin mit ihrem 3er BMW plötzlich abbremste, stieß das ...

mehr