Polizei Bielefeld

POL-BI: Radfahrerin verursacht Auffahrunfall

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - In einem Kreisverkehr der Voltmannstraße ist eine Bielefelderin am Freitag, 04.07.2025, mit ihrem Fahrrad leicht gegen das Heck eines Pkw gestoßen und gestürzt.

Die 36-jährige Bielefelderin fuhr gegen 14:05 Uhr von der Schloßhofstraße aus in den Kreisverkehr an der Voltmannstraße. Als eine vorausfahrende Autofahrerin mit ihrem 3er BMW plötzlich abbremste, stieß das Fahrrad gegen den Pkw. Die 36-Jährige verlor das Gleichgewicht und stürzte auf die Straße. Sie lehnte bei der Unfallaufnahme eine medizinische Versorgung ab.

Die 35-jährige BMW-Fahrerin aus Bielefeld gab gegenüber den Polizisten an, dass sie gebremst habe, um die Radfahrerin an der Ausfahrt Voltmannstraße in Richtung stadtauswärts, vorbeifahren zu lassen. An dem Pkw entdeckten die Beamten leichte Beschädigungen. An dem Fahrrad keine.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell