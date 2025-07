POL-BI: Einbruchsradar - Wohnungseinbruchskriminalität in der 27. Kalenderwoche

Bielefeld (ots) - (MS) Am 05.07.2025, gegen 18:14 Uhr, ereignete sich auf der A33 in Fahrtrichtung Osnabrück ein schwerer Verkehrsunfall. Ein mit fünf Personen besetzter Peugeot fuhr an der Anschlussstelle Stukenbrock-Senne auf die A33 in Fahrtrichtung Osnabrück auf. Der Fahrer wechselte vom rechten auf den ...

mehr