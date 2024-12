Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht.

Biebelnheim/Spiesheim (ots)

Am heutigen Montag kam es gegen 08:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L414 zwischen Biebelnheim und Spiesheim. Eine 27 Jahre alte Frau befuhr zu diesem Zeitpunkt die Landstraße in Richtung Biebelnheim. In einer scharfen Rechtskurve kam ihr ein anderes Fahrzeug entgegen, dass die Kurve schnitt und auf die Fahrbahn der Frau geriet. Diese musste daraufhin stark bremsen und ausweichen, wodurch ihr Fahrzeug ins Schleudern geriet und schließlich in die Leitplanke prallte. Die 27-jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt indessen fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein Zeuge gab an, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen dunklen Kombi gehandelt haben soll. Die Polizei such nun weitere Zeugen, welche Angaben zum Unfallverursacher machen können. Diese werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter 06731/9110 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell