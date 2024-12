Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Westhofen, Raiffeisenstraße (ots)

Am Sonntag, 08.12.2024, ereignete sich gegen 15:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in Westhofen in der Raiffeisenstraße. Ein Zeuge beobachtete eine PKW-Fahrerin, die bei der Einfahrt zum Raiffeisengelände mit einem Poller kollidierte, und informierte daraufhin die Polizei. Bis zum Eintreffen der Polizei hatte sich die verantwortliche Fahrerin von der Unfallörtlichkeit entfernt. Durch das mitgeteilte Kennzeichen des Zeugen konnte sie jedoch an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Die 58-jährige räumte ein, einen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte zudem Atemalkoholgeruch bei ihr festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,43 Promille. Gegen die Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zudem wurde die Fahrerlaubnis zwecks Einziehung sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell