POL-PIAZ: Verkehrsunfall - Fahrerin schwer verletzt.

Hochborn (ots) - Am Sonntag, den 01.12.2024 kommt es gegen 00:15 Uhr in der Langgasse in Hochborn zu einem Verkehrsunfall. Hierbei befährt der 41-jährige Unfallverursacher mit seinem Pkw die Langgasse in Richtung Bellengassen. Dabei kollidiert dieser mit einer Hauswand und entfernt sich anschließend unberechtigt vom Unfallort. In der Bellengasse touchiert der flüchtige Unfallverursacher weiterhin einen parkenden Pkw ...

mehr