POL-MFR: (48) Randalierer stieß Mann vom Rad - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - Am Donnerstagnachmittag (11.01.2024) verursachte ein Pkw-Fahrer im Nürnberger Norden einen Verkehrsunfall und flüchtete. Die Verkehrspolizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 13:15 Uhr befuhr der spätere Unfallverursacher in einem schwarzen Smart mit Erlangen-Höchstädter (ERH-) Zulassung den Heroldsberger Weg in nordwestlicher Richtung (B2). ...

