Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Mittäter gefasst: Betrüger hatten es auf ältere Personen abgesehen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Stadtgebiet - Dank einer aufmerksamen Zeugin konnten Kriminalbeamte einen Ermittlungserfolg erzielen. Nachdem ihr eine Person in einer Bankfiliale verdächtig vorkam, wandte sich die Bielefelderin an die Polizei. Die weiteren Ermittlungen führten zu zwei Personen, denen vorgeworfen wird, sich als falsche Bankmitarbeiter ausgegeben und so Bankkarten erbeutet und damit vierstellige Geldbeträge abgehoben zu haben. Einer der Täter wird mit fünf Betrugsdelikten in Verbindung gebracht.

Die Bielefelderin besuchte am Mittwochnachmittag, 21.05.2025, eine Bankfiliale im Stadtteil Jöllenbeck. Dort fiel ihr ein Mann auf, der mit einer Maske vor dem Mund Geld an einem Automaten abhob. Anschließend nahm er die Maske ab und fuhr mit einem Auto davon.

Da er sich in der Bank auffällig vermummt hatte, kam ihr der Mann verdächtig vor. Sie verständigte die Polizei und teilte den Beamten sowohl eine Personenbeschreibung als auch das Kfz-Kennzeichen mit.

Kurz darauf wandte sich auch das Opfer an die Polizei und erstatte Anzeige wegen Betrugs. Die Seniorin hatte einen Anruf erhalten, in dem ein Betrüger behauptete, von ihrem Konto sei eine unrechtmäßige Abbuchung getätigt worden. Ein weiterer falscher Bankmitarbeiter erschien bei der Bielefelderin am Schnatsweg, um ihre Bankkarte in Empfang zu nehmen. Er flüchtete mit der Karte und begab sich zu der Bankfiliale.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich noch am selben Tag, ein weiterer zwei Tage später, unweit entfernt vom ersten Tatort an der Jöllenbecker Straße.

Anhand des Kennzeichens ermittelten die Beamten einen 24-jährigen Mann aus Bünde mit deutscher Staatsangehörigkeit. Diese Spur führte weiter zu einem 21-jährigen Mann aus Bünde mit syrischer Staatsangehörigkeit, der mutmaßlich die Abholung der Karten und die Abbuchungen vorgenommen hatte. Der 24-jährige unterstütze vermutlich den 21-Jährigen dabei.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld führten Kriminalbeamte Durchsuchungen in den Wohnungen der beiden Beschuldigten durch. Sichergestelltes IT-Material gab Hinwiese darauf, dass der 21-Jährige auch mit zwei weiteren ähnlichen Taten vom Juli 2024 in Bielefeld und in Spenge in Verbindung gebracht werden kann. Bei den Taten aus 2024 in Bielefeld und Spenge war ihm vermutlich eine 23-jährige Frau aus Melle behilflich.

