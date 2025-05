Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Doppelter Trickbetrug vereitelt - Täter gefasst

Sondershausen/Nordhausen (ots)

Am Mittwochabend wollten organisierte Kriminelle ältere Personen in Nordthüringen um ihr Erspartes bringen. Wahllos wurden Menschen am Telefon durch Trickbetrüger in Angst versetzt und eine Geldübergabe ausgehandelt. Ein wagemutiger 88-Jähriger wurde in Sondershausen von einem Kurier aufgesucht, welcher einen fünfstelligen Bargeldbetrag in Empfang nehmen wollte. Als der vermeintliche Geldkurier das Geld im Namen eines erdachten Staatsanwaltes an der Wohnanschrift entgegennehmen wollte, verjagte ihn der blickige Rentner, der die Trickbetrugshandlung erahnte, mit einem sogenannten Schweinespieß vom Hof. Kurz darauf Erschien derselbe Kurier in Nordhausen, um erneut widerrechtlich im Zuge krimineller Handlungen Bargeld in Empfang zu nehmen. Diesmal wandte sich der mögliche Geschädigte aus der Tathandlung an die Polizei, welche den Mann noch am Mittwoch gegen 19.40 Uhr in Nordhausen festnehmen konnten.

Beide Geschädigten verloren durch die Kriminellen kein Geld. Ihr richtiges Verhalten, sofort bei dem Bekanntwerden solcher Tathandlungen die Polizei zu informieren, war die richtige Entscheidung. So konnte der Kriminelle bekannt gemacht werden und weitere Straftaten womöglich verhindert werden. Die Polizei warnt jedoch davor, sich den Tätern körperlich zur Wehr zu setzen. Hier begeben Sie sich möglicherweise in Gefahr. Informieren sie in jedem Fall die Polizei!

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell