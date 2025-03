Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Unfallflucht in der Fontanestraße

Wuppertal (ots)

Am 24.03.2025, gegen 00:00 Uhr, kam es in der Fontanestraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Opel Meriva und ein Skoda Citigo waren am Fahrbahnrand geparkt, als Zeugen in der Nacht laute Geräusche hörten und einen gelben Sattelzug mit Auflieger in der Fontanestraße wahrnahmen. Der Lkw, der mit Pkw beladen war, wendete in der Straße. Die geparkten Pkw waren im Nachgang beschädigt. Der Sachschaden liegt bei circa 3.500 Euro. Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem Unfall oder dem gelben Sattelzug machen können, werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

