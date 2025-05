Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht - Oldtimer beschädigt

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Mittwoch (21.05.2025), zwischen 15 Uhr und 20:20 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrer einen Mercedes-Benz Oldtimer, der in diesem Zeitpunkt in der Raiffeisenstraße (nahe Wallensteinstraße) am Fahrbahnrand abgestellt war. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Haben Sie im genannten Zeitraum etwas beobachtet oder können sachdienliche Hinweise geben? Melden Sie sich bitte bei der Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell