Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 21.05.2025, zwischen 15 und 18 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Frankenstraße in Maxdorf ein. Sie durchwühlten das gesamte Anwesen und entwendeten Münzgeld.

Haben Sie im genannten Zeitraum etwas beobachtet oder können sachdienliche Hinweise geben? Melden Sie sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de .

