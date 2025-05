Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Falscher Microsoft-Mitarbeiter - über 3.000 Euro Schaden

Ludwigshafen (ots)

Am vergangenen Dienstag (20.05.2025) erschien auf dem PC eines 56-jährigen Ludwigshafeners die Mitteilung, dass sein Computer gehackt sei und es zu illegalen Transaktionen in seinem Online-Banking gekommen wäre. Er wurde hierbei aufgefordert die Firma Microsoft unter einer angezeigten Nummer zu kontaktieren. Unter dieser Nummer erreichte der Mann einen Betrüger, der sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgab. Der Betrüger erhielt Fernzugriff auf den PC des Mannes und erlangte so Zugang zu dessen Online-Banking. Am Folgetag stellte der 56-Jährige fest, dass es zu einer unberechtigten Abbuchung in Höhe von 3.140 Euro kam.

Falls Sie auch eine solche Meldung auf Ihrem Computer erhalten, warnt die Polizei ausdrücklich davor, den Anweisungen zu folgen. Hinter diesen Meldungen stecken in der Regel Betrüger, die es auf Ihr Geld abgesehen haben. Fertigen Sie ein Bild und melden Sie den Vorfall bei Ihrer Polizeidienststelle. Ihre zuständige Polizeidienststelle finden Sie über unsere Dienststellensuche www.polizei.rlp.de/de/dienststellensuche/ . Oder erstatten Sie direkt online eine Anzeige bei der Onlinewache www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/

Auf der Internet-Seite www.bsi.bund.de finden Sie diese und weitere umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

