POL-BI: Einbruch: Fenster zum Lüften geöffnet

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Herford- Vlotho- BAB 2- Am Montag, 07.07.2025, schleuderte ein Sprinter-Fahrer von der A 2 bei Regen in die Böschung. Die Fahrbahn in Richtung Dortmund ist aktuell gesperrt und ein Rettungshubschrauber gelandet. Gegen 11:25 Uhr befuhr ein Mercedes-Fahrer den linken Fahrstreifen der A 2 in Richtung Dortmund. Zwischen den Anschlussstellen Vlotho-West und Herford-Ost verlor der Fahrer, nach ...

