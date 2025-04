Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Pressemeldung vom 04.04.25 bis 06.04.25

Polizeikommissariat Stadthagen (ots)

Verkehrsdelikte

Am 05.04.25, 07.00 h, bemerkte eine Funkstreifenbesatzung einen 35jährigen Mann der mit seinem E-Scooter die Obernstraße in Richtung Oberntorstraße befuhr. Der Fahrer wurde mit seinem E-Scooter angehalten. Im Rahmen der allgemeinen Verkehrskontrolle stellten die eingesetzten Polizeibeamten starken Cannabisgeruch bei dem Fahrer fest. Dieser räumte den Konsum von Cannabis ein. Aufgrund dieser Tatsache wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst und durchgeführt. Ein Strafverfahren gem. § 316 StGB wurde eingeleitet. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt.

Sonstiges

In der Nacht vom 03.04.25 auf den 04.04.25 verschafften sich in Nordsehl, Landstraße, bislang unbekannte Täter über eine Zufahrt Zugang zu einem dort gelegenen Betriebsgelände. Dazu wurde ein Tor gewaltsam geöffnet. Anschließend suchten die Täter Lagerräume, Garagen und Werkstatträume auf, die ebenfalls gewaltsam geöffnet wurden, durchsuchten diese und entwendeten Werkzeug. Anschließend entfernten sich die unbekannten Täter vom Tatort.

Am 05.04.25, 18.00 h, wurde ein 29jähriger Mann in einem Discounter in Stadthagen, Am Helweg, von einem dort angestellten Ladendetektiv beobachtet, wie dieser Einkaufswaren in seinen Rucksack verstaute und damit unbeobachtet den Kassenbereich verließ. Der Mann wurde hinter dem Kassenbereich von dem Ladendetektiv angesprochen, der aufgrund der Ausweislosigkeit des Mannes die Polizei verständigte. Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen den Mann zur Personalienfeststellung mit in die hiesige Polizeidienststelle, wo er nach Feststellung seiner Personalien und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde.

Frühjahrskrammarkt Stadthagen

Am 04.04.25, 21.00 h, fuhr ein 13jähriger Junge in einem Fahrgeschäft. Während der Fahrt fiel dem Jungen eine ca. 10cm lange Bolzenschraube aus der Hose und schlug in eine Scheibe des gegenüberliegenden Pizzastandes ein. Die Scheibe ging zu Bruch. Verletzt wurde glücklicherweise keine Person.

Zuvor wurde von einer Fußstreife der Polizei ein 25jährigen Mann festgestellt, der sich im Innenbereich des Krammarktes im Bereich der Schaustellerwohnwagen aufhielt und offensichtlich den Bereich ausbaldowerte. Dem amtsbekannten Mann wurde ein Platzverweis ausgesprochen.

Verkehrsunfallgeschehen

Am 04.04.24, ca. 15.05 h, beabsichtigt eine 49jährige Frau mit ihrem Pkw rückwärts aus einer Parklücke in Sachsenhagen, Obere Straße, auszuparken. Dabei übersieht sie den hinter ihr befindlichen Pkw eines 32jährigen Mannes. Es kommt zum Zusammenstoß. An beiden Pkw entstand Sachschaden.

Am 04.04.25, 16.20 h, befährt eine 44jährige Frau mit ihrem Pkw die B 65 (Ortsumgehung Stadthagen) in Fahrtrichtung Nienstädt. Aus Unachtsamkeit kommt sie dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und fährt mit dem Pkw in die dort befindliche Leitplanke. Pkw und Leitplanke werden dabei beschädigt. Die Frau wurde nicht verletzt.

Am 04.04.25, 22.45 h, befuhr ein 63jähriger Mann mit seinem Pkw die L444 aus Reinsen kommend in Richtung Stadthagen. An o.g. Örtlichkeit kreuzte ein Reh von links nach rechts die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß. Am Pkw des Mannes entstand Sachschaden. Das Reh verendete an der Unfallstelle.

Am 05.04.25, ca. 12.00 h, befuhr ein 73jähriger Mann mit seinem Pkw die Habichhorster Straße in Richtung Innenstadt von Stadthagen. In Höhe der dortigen Hausnummer 94 gerät er mit seinem Pkw zu weit rechts und touchierte den Außenspielgel eines dort abgestellten Pkw. Dieser wurde dabei leicht beschädigt.

Am 05.04.25, 15.20 h, stellt eine 73jährige Frau auf dem Parkplatz eines Discounters in der Breslauer Straße in Stadthagen ab. Dabei vergisst die Frau die Handbremse anzuziehen, so dass der Pkw gegen den davor parkenden Pkw rollte und diesen beschädigte./Phi

