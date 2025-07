PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Frontal im Gegenverkehr kollidiert

Bad Schwalbach (ots)

Kiedrich, Eltviller Straße,

Dienstag, 15.07.2025, 16:00 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag geriet ein Autofahrer bei Kiedrich in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem weiteren Fahrzeug. Zwei Verletzte stehen zu Buche. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 63-jähriger, aus Kiedrich stammender Mann, mit seinem VW Touran die die Landesstraße 3035 von Eltville nach Kiedrich. Kurz vor dem Ortseingang kam er auf der Eltviller Straße aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und prallte dort frontal mit dem Mercedes Vito eines 30-jährigen Wiesbadeners zusammen. Beide Insassen wurden verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Pkw mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war ebenfalls vor Ort, um ausgelaufene Betriebsstoffe abzustreuen.

