Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Zeugenaufruf - Verdacht Straßenverkehrsgefährdung BAB61

Mendig (ots)

Am Donnerstag, dem 15.05.2025 gegen 06:40 Uhr werden hiesiger Dienststelle zwei PKW gemeldet, welche die BAB 61 im Bereich Dieblich in Fahrtrichtung Süden/ Hockenheim befahren, hierbei in auffällig rasanter Fahrweise andere Verkehrsteilnehmer rechts überholen und sich nicht an die geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen halten würden. Ob es hierbei zur konkreten Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam, ist bislang nicht bekannt. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die das Verhalten der beiden Fahrzeugführer ebenfalls beobachten konnten, bzw. durch das Fahrverhalten konkret gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell