Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: - Abschlussmeldung - Schwerer Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

Boppard, 56154 (ots)

Am 14.05.2025, gegen 19:00 Uhr, kollidierte ein Transporter am Stauende mit einem Sattelzug auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen, in Höhe des Parkplatzes Engelrödchen. Nach ersten Ermittlungen erkannte der 50-jährige Fahrer eines Transporters das Stauende zu spät, versuchte noch nach rechts auszuweichen, wobei es jedoch zur Kollision mit dem Auflieger eines Sattelzuges kam. Der Fahrer des Transporters wurde bei der Kollision in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Er konnte durch die Rettungskräfte aus dem Fahrzeug geborgen werden und wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber in ein Koblenzer Krankenhaus geflogen. Der 49-jährige Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten wurde der Verkehr über den Parkplatz an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Aufgrund laufender Bergungsarbeiten wird der Verkehr aktuell noch an der Anschlußstelle Boppard von der BAB 61 abgeleitet.

Ortskundige Fahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Es entstand ein Sachschaden im mittleren, fünfstelligen Bereich.

Der Transporter und der Anhänger des Sattelzuges waren nicht mehr fahrbereit und werden durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt.

Im Einsatz waren, neben der Autobahnpolizei Mendig, noch die Autobahnmeisterei Emmelshausen, umliegende Feuerwehren, Rettungskräfte inkl. Notarzt und einem Rettungshubschrauber und ein Abschleppdienst.

