Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Beim Rückwärtsfahren Auto übersehen

Am Dienstag bemerkte ein Laster den Unfall wohl nicht.

Ulm (ots)

Gegen 13.50 Uhr fuhr der 58-Jährige mit seinem Sattelzug auf der B311 in Richtung Munderkingen. An der Kreuzung zur B465 hielt er an einer roten Ampel an. Hinter ihm stand ein 33-Jähriger mit seinem VW. Unvermittelt fuhr der Sattelzug rücktwärts und stieß gegen den VW. Nachdem die Ampel auf grün schaltete, fuhr er weiter. Der 58-Jährige hatte den Unfall wohl nicht bemerkt. Der Autofahrer informierte die Polizei. Die konnte den Sattelzug im Bereich Mengen feststellen und den Fahrer auf den Unfall aufmerksam machen. An dem VW entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro, an dem Auflieger waren nur geringe Kratzer sichtbar.

