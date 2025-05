Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Deggingen/B466 - Hund rennt über Straße

Ein Auto erfasste am Dienstag einen Hund auf der B466 bei Deggingen. Ein Auffahrunfall war die Folge.

Kurz nach 13 Uhr fuhr eine 59-Jährige mit ihrem Mercedes auf der B466 von Hausen in Richtung Deggingen. Auf Höhe Reichenbach rannte plötzlich ein kleiner Mischlingshund von rechts nach links über die Bundesstraße. Die Mercedesfahrerin bremste, konnte einen Zusammenstoß mit den Hund nicht mehr verhindern und erfasste das Tier leicht. Hinter dem Mercedes fuhr eine 53-Jährige mit ihrem Peugeot. Die Fahrerin erkannte den Bremsvorgang der Vorausfahrenden wohl zu spät und prallte in das Heck des abbremsenden Mercedes. Bei dem Aufprall zog sich die 59-Jährige leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Die Frau begab sich im Anschluss an die Unfallaufnahme selbst in hausärztliche Behandlung. Der Verkehrsdienst Mühlhausen nahm den Unfall auf. Die 55-jährige Tierbesitzern war ebenfalls an der Unfallstelle und kümmerte sich um ihren Hund. Ob dieser Verletzungen davon getragen hatte, ist unklar. Den Schaden an den fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf jeweils 5.000 Euro. Auf die Peugeotfahrerin kommt nun eine Anzeige zu. Auch die Tierbesitzerin muss sich wegen ihres Fehlverhaltens verantworten.

Hinweis:

Hundebesitzer sind dazu verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass ihre Tiere nicht weglaufen. Der Besitzer muss auch für entstandene Schäden aufkommen.

