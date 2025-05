Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Wain - Mit einer Rüttelplatte und einem Stampfer auf und davon

Auf einer Baustelle in Wain waren in den vergangenen Tagen Diebe zu Gange.

Ulm (ots)

Die schweren Arbeitsgeräte standen laut Polizeiangaben auf einer Baustelle in der Poststraße. Zwischen Mittwoch 30.4. und Dienstag 6.5.25 schlichen sich die Diebe auf die Baustelle und nahmen die Rüttelplatte der Marke Wacker, Modell DPU 3050 und den Vibrationsstampfer der Marke Wacker, Modell BS68-2/28 mit. Um die Arbeitsmaschinen standen Bauzäune und Warnbaken. Die Absicherungen zu entfernen, schien für die Unbekannten wohl kein Problem zu sein. Sie machten die hochwertigen Baumaschinen zu ihrer Beute und flüchteten unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den Dieben. Die Ermittler gehen davon aus, dass an der Tat mehrere Personen beteiligt waren und der Abtransport mit einem größeren Fahrzeug oder Anhänger erfolgt ist. Sie sucht nach den Unbekannten. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den vergangenen Tagen in der Poststraße aufgefallen sind, können sich beim Polizeirevier Laupheim (Tel. 07392/96300) oder bei jeder Polizeidienststelle melden. Die Maschinen haben einen Wert von mehreren tausend Euro.

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

