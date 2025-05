Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Verkehrsunsicherer Fernbus

Am Dienstag zog die Polizei einen polnischen Reisebus in Ulm aus dem Verkehr. Der war am Fernbusbahnhof Ulm-Böfingen auf Zwischenhalt.

Der Reisebus fuhr gegen 9 Uhr an der Fernbushaltestelle in der Eberhard-Finck-Straße ein. Eine Polizeistreife des Verkehrsdienstes Laupheim beobachtete den polnischen Doppeldeckerbus. Der befand sich auf der Fernbuslinie Ruhrgebiet - Ulm - Warschau - Riga. In den wollten 15 Fahrgäste einsteigen. Bei der Kontrolle des Buses entdeckten die Beamten gravierende Mängel. Die Spezialisten stießen an mehreren tragenden Stellen im Fahrzeugrahmen und Unterboden auf Durchrostungen. Der Bus befand sich in einem derart desolaten technischen Zustand, so das dadurch die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben war. Der Reisebus wurde deshalb einem Sachverständigen in Langenau vorgeführt. Der begutachtete das Fahrzeug und fand mehr als zwei Dutzend Mängel an dem NEOPLAN. Der Sachverständige stufte den Bus als verkehrsunsicher ein. Erschwerend kam hinzu, dass auch die Fahrgäste konkret gefährdet waren. Ein Großteil der Rückhaltesysteme im Bus waren funktionslos. Da die Batterien des Fahrzeugs nicht vorschriftsmäßig abgedeckt waren, bestand Brandgefahr im Bus. Im Falle eines Brandes hätten die Fahrgäste den Bus nicht über die Notausstiege verlassen können, da die Mehrzahl der Nothämmer fehlte. Die Fahrt war deshalb für den 46-Jährigen beendet und das Fahrzeug wurde auf dem Busparkplatz in Seligweiler verkehrssicher abgestellt. Ein Weiterkommen ist nur noch mit einem Tieflader möglich, da eine Reparatur in Deutschland nicht mehr durchgeführt werden kann. Da der Fahrer keinen Wohnsitz im Bundesgebiet hatte, musste er eine Sicherheitsleistung von rund 1.200 Euro bezahlen.

Hinweis der Polizei: Ein technisch einwandfreies Fahrzeug dient der Sicherheit Aller. Lassen Sie technische Einrichtungen regelmäßig durch Fachpersonal in Werkstätten prüfen. Auftretende Mängel müssen sofort repariert werden. Warten Sie nicht bis zur nächsten Hauptuntersuchung. Überprüfen Sie regelmäßig ihr Fahrzeug.

