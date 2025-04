FW Allensbach: B1 Grillstelle

Allensbach (ots) - Zu einem kleinen Flächenbrand wurde die Abteilung Allensbach der Feuerwehr Allensbach am 06.04.2025 um 09:07 Uhr alarmiert. Vor Ort, in der Nähe des Waldkindergartens, konnte eine glimmende illegale Grillstelle auf einer Wiese festgestellt werden. Die Einsatzkräfte löschten die Überreste des Feuers mit einem C-Rohr ab. Nach insgesamt 30 Minuten war der Einsatz beendet. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Allensbach Fabian Daltoe E-Mail: ...

