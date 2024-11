Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unbekannte versuchen in Wohnhäuser einzubrechen

Weilerswist/ Nettersheim (ots)

Am Freitag (8. November) beabsichtigten Unbekannte um 3 Uhr in ein Wohnhaus in der Euskirchener Straße in Weilerswist-Ottenheim einzubrechen.

Die Hauseigentümer befanden sich zum Tatzeitpunkt schlafend im Bett und wurden von einem lauten Knall geweckt.

Daraufhin schaltete der 78-jährige Hauseigentümer das Licht im Haus an und begab sich in das Erdgeschoss.

Hierbei stellte er fest, dass ein Küchenfenster beschädigt war.

Das Fenster wurde von Unbekannten aus der Verankerung gehoben.

Die Unbekannten gelangten nicht in das Wohnhaus.

In Nettersheim versuchten Unbekannte am Sonntag (10. November) im Zeitraum von 12.30 bis 19.50 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße Höhenweg einzubrechen.

Unbekannte versuchten zunächst ein im Erdgeschoss befindliches, bodentiefes Fenster aufzuhebeln. Der Versuch scheiterte jedoch.

Anschließend wurde ein weiteres bodentiefes Fenster eingeschlagen und der Fenstergriff gedreht.

Aufgrund der Tatsache, dass das Fenster zusätzlich von innen verschlossen war, konnte das Fenster nicht geöffnet werden.

Die Unbekannten entfernten sich daraufhin von der Örtlichkeit. Das Wohnhaus wurde nicht betreten.

Der Sachschaden beläuft sich in beiden Fällen auf einen dreistelligen Euro-Bereich.

