Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Oberstadion - Unfall verursacht

Alkoholisiert war ein Autofahrer am Dienstag bei Oberstadion.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr. Ein 64-Jähriger fuhr von Hundersingen in Richtung Sauggart. Nach einem Wildunfall suchte der Jäger nach einem Wildunfall nach einem Reh. Er blinkte links und wollte in einen Feldweg abbiegen. Von hinten kam der 43-Jährige mit seinem Toyota. Er nahm den Abbiegevorgang nicht wahr und prallte dem Mercedes in die hintere linke Fahrzeugseite. Die beiden Autofahrer blieben unverletzt. Bei der Aufnahme des Unfalls rochen die Polizisten Alkohol bei dem Toyota Fahrer. Das bestätigte ein Alkomattest. Er musste eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

