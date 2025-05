Ulm (ots) - Die Polizei geht davon aus, dass die Unbekannten mit einem Transporter unterwegs waren. Sie müssen am Montag oder in der Nacht zum Dienstag in der Böfinger Steige gewesen sein. Auf dem Gelände der Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule montierten sie zwischen 17 Uhr und 7 Uhr zehn Kupferfallrohre ab und ...

mehr