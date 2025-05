Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Mit Regenrohren geflüchtet

Kupferdiebe waren am Montag oder Dienstag auf einem Schulgelände in Ulm-Böfingen unterwegs.

Ulm (ots)

Die Polizei geht davon aus, dass die Unbekannten mit einem Transporter unterwegs waren. Sie müssen am Montag oder in der Nacht zum Dienstag in der Böfinger Steige gewesen sein. Auf dem Gelände der Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule montierten sie zwischen 17 Uhr und 7 Uhr zehn Kupferfallrohre ab und nahmen sie mit. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugenhinweise. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat oder sonst Hinweise geben kann wird gebeten, sich beim Polizeiposten in Böfingen unter der Tel. 0731/267899 zu melden. Die Ermittler schätzen den Schaden auf mehrere hundert Euro.

Tel. 0731/188-1111

