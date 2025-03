Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuerwehr Hamburg verhindert Ausbreitung von Ölverunreinigung in der Elbe - Einsatz für die Löschflotte

Hamburg (ots)

Hamburg-Wilhelmsburg, Kattwykstraße, Technische Hilfeleistung auf dem Wasser mit Ölaustritt, 02.03.2025, 17:56 Uhr

Gestern Abend wurden der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg Betriebsstoffe im Bereich eines Recyclingbetriebs gemeldet, die laut den Anrufenden in die Elbe austraten.

Die Rettungsleitstelle alarmierte daraufhin umgehend Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Harburg, Spezialkräfte der Technik- und Umweltschutzwache sowie zwei Löschboote, ein Kleinboot und ein Mehrzweckboot zur Einsatzstelle.

Die ersteintreffenden Einsatzkräfte der Technik- und Umweltschutzwache bestätigten eine Verunreinigung der Wasseroberfläche im Uferbereich der Rethe, eines Flussarms der Elbe. Bei der Verunreinigung handelte es sich um etwa 5.000 Liter eines Wasser-Öl-Gemischs.

Um die weitere Ausbreitung des Gemischs zu verhindern, bildete der Einsatzleiter der Feuerwehr Hamburg zwei Einsatzabschnitte. Dabei ließ er auf dem Festland den Bereich um die Austrittsstelle herum mit Ölbindemittel eindeichen. Gleichzeitig bereiteten die Einsatzkräfte sogenannte Festkörper-Ölsperren vor, um sie anschließend auf dem Wasser auszubringen.

Mit Unterstützung des 31-Löschboots und des 35-Mehrzweckboots konnte der Ölfilm so erfolgreich eingefasst werden, wodurch eine Ausbreitung auf andere Wasserflächen verhindert werden konnte. Im Anschluss an die erfolgreichen Arbeiten wurde die Einsatzstelle an die Umweltbehörde übergeben.

Die Feuerwehr Hamburg war mit rund 32 Einsatzkräften der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr rund dreieinhalb Stunden im Einsatz für Hamburg.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell