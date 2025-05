Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Eberhardzell - Autofahrerin passt nicht auf

Eine Leichtverletzte und rund 25.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls von Montag bei Eberhardzell.

Ulm (ots)

Kurz nach 17 Uhr war ein 25-Jähriger mit seinem Audi auf der L306 von Eberhardzell in Richtung Oberessendorf unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur K7564 fuhr eine 22-jährige mit ihrem Seat in die Oberessendorfer Straße ein. Sie kam aus Richtung Hochdorf und bog nach links in die L306 in Richtung Eberhardzell ab. An der dortigen Einmündung hatte die Seatfahrerin wohl nicht auf die Vorfahrt des 25-Jährigen geachtet. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Audi stieß in das seitliche Heck des Seat. Der wurde um 90 Grad gedreht. Dabei lösten auch die Seitenairbags im Auto der 22-jährigen aus. Bei dem Zusammenstoß zog sich die mutmaßliche Unfallverursacherin leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie vorsorglich in eine Klinik. Den Sachschaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf rund 25.000 Euro.

++++0862434

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

