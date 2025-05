Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Nicht aufgepasst

Auf ein haltendes Auto fuhr am Dienstag in Laichingen ein 79-Jähriger auf.

Ulm (ots)

Die 60-Jährige fuhr gegen 16.30 Uhr im Kreisverkehr am Marktplatz und wollte in Richtung Suppingen abbiegen. Aufgrund eines querenden Fußgängers musste sie anhalten. Das bemerkte der 79-Jährige in seinem Chevrolet zu spät und fuhr dem VW in das Heck. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

