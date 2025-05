Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Oberstadion - Arbeitsunfall endet mit schweren Verletzungen

Mit dem Rettungswagen kam am Dienstag ein Arbeiter nach einem Unfall bei Oberstadion ins Krankenhaus.

Nach Erkenntnissen der Polizei waren Arbeiter damit beschäftigt, Erdarbeiten mit Spezialgerät durchzuführen. Diese fanden gegen 15 Uhr in der Dorfstraße statt. Dabei war auch ein Kompaktbagger mit einem Betriebsgewicht von 5 Tonnen eingesetzt. Ein Vorarbeiter saß auf der Arbeitsmaschine und bewegte eine mit rund 2 Meter Durchmesser große und mehrere hundert Kilo schwere Kabeltrommel. Auf Anweisung des Maschinisten platzierte ein 48-jähriger Arbeiter zwei Holzstücke an der Kabeltrommel. Das tat er, um ein Wegrollen der Rolle zu verhindern. Der 48-Jährige befand sich wohl direkt unter dem Baggerlöffel. In diesem Augenblick löste sich aus bislang unbekannter Ursache das Anbauteil aus der Halterung des Baggerarms und traf den 48-Jährigen am Kopf und Oberkörper. Der Mann stürzte zu Boden und der Baggerlöffel aus Metall lag teilweise auf ihm. Weitere Arbeiter eilten zu Hilfe und befreiten den 48-Jährigen unter Einsatz des Baggers und eines daran befestigten Hebegurtes aus seiner misslichen Lage. Der Rettungsdienst samt Notarzt waren vor Ort und versorgten den Schwerverletzten. Den 48-Jährigen brachten sie in eine Klinik. Einen Schutzhelm hatte der Verletzte wohl nicht getragen. Die Abteilung für Gewerbe- und Umwelt des Polizeipräsidiums Ulm nahm die Ermittlungen auf. Da ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden kann, wird nun gegen den 46-jährigen Vorarbeiter wegen dem Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Neben der Polizei ist auch ein Verantwortlicher der Arbeitssicherheit vom Landratsamt Alb-Donau-Kreis in die Ermittlungen eingebunden.

